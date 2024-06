En direct

19:34 - Un vote de gauche entre 11% et 21% à Vic-sur-Aisne pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Vic-sur-Aisne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,12% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 6,69% à Vic-sur-Aisne début juin. Mais ce sont 11% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,07%), de l'EELV Marie Toussaint (1,45%) et enfin de Léon Deffontaine (1,27%).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 15 points à Vic-sur-Aisne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 15 points à Vic-sur-Aisne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 50% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 58,41% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Vic-sur-Aisne début juin Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il est bon d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est affichée en tête des élections du Parlement européen à Vic-sur-Aisne. Le mouvement a enregistré 58,41% des voix, soit 323 voix, face à Valérie Hayer à 11,75% et Marion Maréchal à 7,59%.

14:32 - À Vic-sur-Aisne, le résultat de la présidentielle encore bien ancré La communauté électorale de Vic-sur-Aisne avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe de file du parti d'extrême droite prenait la tête avec 42,57% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,73% et 13,85% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,12% des suffrages. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la numéro 1 du RN qui gagnait à Vic-sur-Aisne avec 62,53%, devant Emmanuel Macron à 37,47%.

12:32 - Quel score à Vic-sur-Aisne pour le RN ce dimanche soir ? Le résultat en faveur du RN sera très observé pour ces élections 2024, localement. En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Vic-sur-Aisne. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de l'Aisne, c'est José Beaurain qui arrivait en tête au premier tour avec 41,82%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 61,99%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,01%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Vic-sur-Aisne Devant le bureau de vote de Vic-sur-Aisne, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 602 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 86 entreprises, Vic-sur-Aisne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (25,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,79% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 40,22% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 192,86 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Vic-sur-Aisne montre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Vic-sur-Aisne À Vic-sur-Aisne, l'une des clés de ces élections législatives sera immanquablement l'ampleur de la participation. La flambée des prix qui grève le budget des familles serait en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Vic-sur-Aisne. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 74,74% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,31% au deuxième tour, ce qui représentait 802 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,74% au premier tour. Au second tour, 43,78% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Vic-sur-Aisne cette année ? Quel député détrônera José Beaurain dans la 4ème circonscription de l'Aisne ?