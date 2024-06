En direct

19:50 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Belleu ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une part. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,16% à Belleu. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 19,12% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement avancé à Belleu Que conclure de cette combinaison de scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Belleu entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 47% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du RN à Belleu il y a trois semaines Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Dans le détail, 630 habitants de Belleu passés par les urnes se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a enregistré 52,99% des votes contre Valérie Hayer à 11,77% et Raphaël Glucksmann à 8,16%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Belleu ? Le choix du président de la République est sans doute la clé pour estimer une préférence politique locale. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Belleu que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La candidate avait accumulé 38,14% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 24,24% et 18%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,24% contre 45,76%).

12:32 - Quel verdict à Belleu pour le RN ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection du jour. En 2022 pour les législatives, le RN réalisait un très gros départ à Belleu. On retrouvait en effet José Beaurain devant ses concurrents au premier tour, avec 39,96% dans la ville, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 59,68%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,32%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Belleu Quel impact auront les électeurs de Belleu sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 14,01% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 780 euros/an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,19% et d'une population immigrée de 11,27% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Belleu mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,3% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Belleu L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Belleu. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 57,61% au premier tour et seulement 57,46% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 507 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 29,41% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 29,52% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Belleu.