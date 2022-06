Résultat de la législative à Belleu : 2e tour en direct

En direct

17:46 - La Nouvelle union populaire était arrivée troisième à Belleu il y a 7 jours Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Belleu, son postulant avait cumulé 19,12% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,0%, 2,71%, 0,98% et 2,48% en avril. Ce sont donc 24,17% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Belleu.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première position au premier tour D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Belleu. Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les habitants de Belleu ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 39,96% des voix. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent dans l'ordre 23,92% et 19,12% des suffrages.

13:30 - La grande inconnue de ces législatives à Belleu reste l'abstention Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 59,08% des électeurs de Belleu avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 56,03% au tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012, toujours au deuxième tour.