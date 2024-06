En direct

19:49 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à Beautor ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste un mystère. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,22% des bulletins dans la localité. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 4,77% à Beautor pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 6,76% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,52% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,59% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 13% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Beautor en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 54% voire plus à Beautor ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 61,94% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Beautor il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Beautor, avec 61,94% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 8,89%, qui avait elle-même devancé la liste de Manon Aubry avec 6,76%.

14:32 - Beautor avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait rassemblé 45,53% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 20,18% et 15,7%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 69,56% contre 30,44%).

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national il y a deux ans Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Beautor. C'est en effet José Beaurain qui arrivait en pôle position au premier tour avec 46,46% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 68,09%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 31,91%.

11:02 - Élections législatives à Beautor : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Beautor, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 672 habitants répartis dans 1 371 logements, cette ville présente une densité de 362 hab par km². L'existence de 85 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (67,91%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 24,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1946,73 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 28,88%, synonyme d'une situation économique fragile. En somme, Beautor incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Beautor : l'abstention au cœur des préoccupations À Beautor, quelle participation aux élections législatives ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Pendant les précédentes européennes, 41,88% des personnes en capacité de voter à Beautor avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 47,22% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 38,66% au premier tour et seulement 35,69% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Beautor ? En comparaison, au niveau national, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017.