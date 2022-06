Résultat des législatives à Belleu - Election 2022 (02200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Belleu

Le résultat des élections législatives 2022 à Belleu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Aisne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Belleu. Au niveau de la 4ème circonscription de l'Aisne, les 2517 habitants de Belleu ont penché pour le candidat Rassemblement National. José Beaurain a effectivement rassemblé 40% des voix. Marc Delatte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Aurélien Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 24% et 19% des votes. Reste encore à déterminer si les citoyens des 98 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Belleu. Le niveau de l'abstention s'établit à 58% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 4ème circonscription de l'Aisne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Belleu José Beaurain Rassemblement National 35,72% 39,96% Marc Delatte Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,77% 23,92% Aurélien Gall Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,26% 19,12% David Bobin Les Républicains 12,83% 13,45% Vanessa Vicente Reconquête ! 2,42% 0,00% Damien Créon Droite souverainiste 2,06% 1,25% Flora Bouillaguet Divers extrême gauche 1,95% 2,31% Participation au scrutin Circonscription Belleu Taux de participation 43,49% 42,39% Taux d'abstention 56,51% 57,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,75% Nombre de votants 34 266 1 067

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 18,0% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Belleu le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,71% et 0,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 21,69% à Belleu pour ces légilsatives. Lors de la dernière échéance, à Belleu, Marine Le Pen avait terminé en pôle position au 1er round de la présidentielle avec 38,14% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,24%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 18,0% et Éric Zemmour avec 5,89%. À Belleu, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera sans nul doute la participation. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 507 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 29,41% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 29,52% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 59,08% au premier tour des électeurs de Belleu, à comparer avec un taux d'abstention de 56,03% au deuxième round.

Législatives 2022 à Belleu : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 868 votants de Belleu (02200) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,1% des voix au premier tour à Belleu. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,2% et 18,0% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Belleu grâce à 54,2% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45,8% des votes.