Résultat de la législative à Bouray-sur-Juine : 2e tour en direct

En direct

17:29 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée à Bouray-sur-Juine A l'occasion du 1er round des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Bouray-sur-Juine ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a enregistré 31,6% des bulletins de vote. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent avec respectivement 28,45% et 16,83% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Bouray-sur-Juine L'observation des derniers scrutins permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1571 inscrits sur les listes électorales à Bouray-sur-Juine, 56,46% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 46,98% pour le round numéro deux. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au deuxième round et 55,4% en 2012.