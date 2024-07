Résultat des législatives 2024 à Breux-Jouy (91650) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui se présente pour ces élections a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,46% des votes à Breux-Jouy. Il a donc amélioré le score de la gauche de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Breux-Jouy en 2 ans

Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Breux-Jouy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.