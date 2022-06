Résultat des législatives à Bouray-sur-Juine - Election 2022 (91850) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bouray-sur-Juine est maintenant connu. Au sein de la 3ème circonscription de l'Essonne, les 1583 citoyens de Bouray-sur-Juine ont choisi le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Steevy Gustave a raflé 32% des suffrages dans la ville. Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 28% des votes. Quant à lui, Gilbert Mousnier (Rassemblement National) recueille 17% des suffrages. L'abstention s'élève à 46% des citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour la 3ème circonscription de l'Essonne (soit 853 votants). Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de l'Essonne, 46 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Bouray-sur-Juine. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,23% au niveau de la ville, contre une abstention de 19,81% au premier tour. Les appréhensions liées à une résurgence de l'épidémie de covid seraient par exemple en mesure de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Bouray-sur-Juine.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,29% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Bouray-sur-Juine le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,53% et 0,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,33% à gauche (score de Mélenchon exclu).

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 28% des votes au premier tour à Bouray-sur-Juine. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22% et 21% des suffrages. Le choix des électeurs de Bouray-sur-Juine était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (57% des voix), cédant ainsi 43% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour avoir la majorité à l'hémicycle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Bouray-sur-Juine ( Essonne ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français.