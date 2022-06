Résultat de la législative à Bourguébus : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bourguébus dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bourguébus sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bourguébus. En direct 17:29 - Vers un succès électoral pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Bourguébus ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 32,16% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui recueillent dans l'ordre 28,36% et 19,74% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors du 2e tour des législatives à Bourguébus ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au deuxième round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 2104 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'élevait à 63,18% des électeurs de Bourguébus au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,18% pour le second tour. 10:30 - On vote à Bourguébus pour le 2ème round des élections Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se présentent dans la seule circonscription de Bourguébus ce 19 juin 2022, pour le 2e tour des législatives 2022. Un nombre de prétendants réduit. Et les 1519 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et sélectionner un seul élu lors de ce second volet.

Résultats des législatives 2022 à Bourguébus - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bourguébus aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Bourguébus - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bourguébus

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourguébus Elisabeth Borne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 28,36% Noé Gauchard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 32,16% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 19,74% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 5,26% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 2,63% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 1,02% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 2,49% François Ormain Divers centre 1,50% 2,92% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 2,49% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 0,88% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 2,05% Participation au scrutin Circonscription Bourguébus Taux de participation 51,16% 45,49% Taux d'abstention 48,84% 54,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 1,00% Nombre de votants 49 341 701

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bourguébus est maintenant publié. Au niveau de la 6ème circonscription du Calvados, les 1541 citoyens de Bourguébus ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 6ème circonscription du Calvados atteint 55%, ce qui représente 840 non-votants. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 6ème circonscription du Calvados : 98 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. A l'échelle de la ville, Noé Gauchard a effectivement engrangé 32% des votes. Elisabeth Borne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) le suivent grâce à 28% et 20% des voix.

Législatives 2022 à Bourguébus : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 29,8% des suffrages au premier tour à Bourguébus. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 21,6% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Bourguébus avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 60,8% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 39,3% des votes. Le président français aura-t-il la possibilité de remporter une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Bourguébus (14540) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.