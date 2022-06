En direct

19:32 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Bourguébus ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Bourguébus, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait obtenu 21,56% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,24% et 2,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 29,34% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Bourguébus, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Bourguébus dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Bourguébus cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 29,84% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 26,04%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,56% et Yannick Jadot à 5,24%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% des votants à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Bourguébus L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Bourguébus. L'inflation, cumulée avec les incertitudes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation à Bourguébus (14540). Au deuxième tour de la présidentielle, 19,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 19,82% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Bourguébus, les chiffres de la participation aux élections législatives seront un élément déterminant Au fil des précédentes consultations politiques, les 2 104 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, 44,82% des électeurs de Bourguébus s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 36,82% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.