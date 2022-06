Résultat de la législative à Bournezeau : en direct

12/06/22 11:18

L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Bournezeau et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 41,60% des suffrages au premier tour à Bournezeau. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,42% et 11,47% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Bournezeau avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 64,05% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 35,95% des suffrages. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Bournezeau ( Vendée ) seront invités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français.