Résultat des législatives à Chaptelat - Election 2022 (87270) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat des élections législatives 2022 à Chaptelat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Chaptelat. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de bulletins de votes auprès des 1664 électeurs de Chaptelat de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne. Reste à savoir si les habitants des 71 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Haute-Vienne voteront comme ceux de Chaptelat. Manon Meunier a accumulé 32% des suffrages. Albin Freychet (Rassemblement National) et Geoffroy Sardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent dans l'ordre 22% et 21% des suffrages. La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription législative s'élève à 53%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chaptelat Manon Meunier Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,68% 31,86% Geoffroy Sardin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 21,20% Albin Freychet Rassemblement National 19,66% 21,68% Gilles Toulza Les Républicains 10,12% 8,74% Vincent Leonie Divers centre 7,46% 6,83% Antoine Ardant Reconquête ! 4,11% 2,63% Nazih Saboune Divers centre 1,87% 2,04% Corinne Brossard Divers droite 1,87% 2,51% Daniel Mournetas Divers extrême gauche 1,64% 1,32% Nelly Rassat Régionaliste 1,28% 1,20% Participation au scrutin Circonscription Chaptelat Taux de participation 52,57% 52,64% Taux d'abstention 47,43% 47,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73% 3,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 0,91% Nombre de votants 43 130 876

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chaptelat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Quel résultat à Chaptelat pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Les inscrits de Chaptelat avaient concédé 18,04% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de la dernière présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,94% et 2,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 25,38% à Chaptelat pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Chaptelat ? À Chaptelat, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position de la dernière élection avec 29,72% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 25,0%. Suivaient, avec 18,04%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,01%, Jean Lassalle. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être infléchir la situation et donc le résultat des législatives à Chaptelat au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - À Chaptelat, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces législatives à Chaptelat. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Chaptelat (87270). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,77% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 82,81% au premier tour, c'est-à-dire 1 373 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Quel était le score de la participation à Chaptelat en 2017 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les législatives de 2017, 1 585 électeurs de Chaptelat s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 58,17%). Le taux de participation était de 50,32% au second round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Chaptelat Les clés de ces élections législatives à Chaptelat sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions de France. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Chaptelat : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 130 habitants de Chaptelat (87270) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29.7% des voix au premier tour à Chaptelat, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25.0% et 18.0% des votes. Le choix des votants de Chaptelat était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (58.9% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 41.1% des suffrages. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?