Résultat de la législative à Chauny : 2e tour en direct

En direct

17:38 - La coalition Mélenchon était arrivée en 3e position à Chauny dimanche dernier La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait enregistré 23,44% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 10 bureaux de vote de Chauny. Ce score est cependant à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,2%, 2,44%, 1,13% et 2,58% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc avec un potentiel théorique de 24,35% à Chauny pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Chauny ? La candidature Rassemblement National a obtenu 33,2% des suffrages pour le premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent 25,5% et 23,44% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

13:30 - À Chauny, les chiffres de la participation au 2e tour seront un élément décisif Au fil des scrutins passés, les 12209 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières législatives, sur les 7883 personnes en âge de voter à Chauny, 63,09% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 59,18% pour le tour deux. Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round et 55,4% en 2012.