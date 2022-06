Résultat de la législative à Chauny : en direct

12/06/22 17:10

7 candidats se présentent dans la circonscription de Chauny aujourd'hui, pour le 1er round des législatives 2022. Un nombre de postulants assez bas comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Les 7764 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 10 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de cette première étape.

Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 7 883 inscrits sur les listes électorales de Chauny avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 40,82%), à comparer avec un taux de participation de 36,91% au round deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Avec 36,78% des votes exprimés, au premier round à Chauny, Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 23,34%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,2% et Éric Zemmour à 6,85%. Les tendances nationales des dernières semaines infléchiront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives à Chauny. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Chauny (02) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 37% des suffrages au premier tour à Chauny. La finaliste défaite de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Chauny avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 59% des suffrages, laissant donc 41% des votes à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?