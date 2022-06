Résultat des législatives à Cheptainville - Election 2022 (91630) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Cheptainville

Le résultat des élections législatives 2022 à Cheptainville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Cheptainville est tombé. Les 1426 habitants de Cheptainville votant dans la 3ème circonscription de l'Essonne ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Les citoyens des 46 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Cheptainville ? Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de l'Essonne s'établit à 49%. Steevy Gustave a collecté 29% des voix. Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gilbert Mousnier (Rassemblement National) le suivent avec 27% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cheptainville Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,72% 28,85% Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 27,46% Gilbert Mousnier Rassemblement National 17,74% 19,28% Isabelle Perdereau Les Républicains 10,53% 9,02% Paul-Henri Baure Ecologistes 4,08% 4,85% Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! 3,91% 0,97% Mehdi Kemoune Divers gauche 2,52% 1,53% Jean-Paul Charvillat Divers 2,31% 3,47% Alice Moreira Droite souverainiste 2,06% 1,66% Gérard Lemoigne Ecologistes 1,67% 2,36% Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche 0,81% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Cheptainville Taux de participation 50,13% 51,47% Taux d'abstention 49,87% 48,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 0,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 1,23% Nombre de votants 49 482 734

Législatives 2022 à Cheptainville : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Cheptainville (Essonne) seront invités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ? Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28,5% des suffrages au premier tour à Cheptainville. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,5% et 19,1% des votes. Le choix des administrés de Cheptainville était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (58,4% des votes), cédant donc 41,6% des suffrages à Marine Le Pen.