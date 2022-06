19:45 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Compreignac ?

Les électeurs de Compreignac avaient offert 21,29% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,65% et 2,69% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 29,63% à Compreignac pour ce premier tour.