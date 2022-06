Résultat de la législative à Corbreuse : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Corbreuse dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:32

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Corbreuse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Corbreuse. En direct 17:32 - À Corbreuse, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Lors du premier round des élections législatives, dimanche 12 juin, les habitants de Corbreuse ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 26,37% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à 22,46% et 17,78% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Corbreuse lors des législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, toujours au second tour. L'observation des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Pendant les élections législatives de 2017, 47,29% des personnes habilitées à voter à Corbreuse avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 41,19% au deuxième tour. 10:30 - Les législatives sont sur les rails à Corbreuse ! Deux candidats s'affrontent dans la seule circonscription de Corbreuse ce 19 juin, pour le second tour des législatives 2022. Les 1193 citoyens de la commune auront jusqu'à 19 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et sélectionner un vainqueur lors de cette deuxième étape.

Résultats des législatives 2022 à Corbreuse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Corbreuse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Corbreuse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Corbreuse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Corbreuse Steevy Gustave (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,72% 22,46% Alexis Izard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 26,37% Gilbert Mousnier Rassemblement National 17,74% 17,78% Isabelle Perdereau Les Républicains 10,53% 15,13% Paul-Henri Baure Ecologistes 4,08% 4,37% Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! 3,91% 4,84% Mehdi Kemoune Divers gauche 2,52% 1,87% Jean-Paul Charvillat Divers 2,31% 2,03% Alice Moreira Droite souverainiste 2,06% 3,59% Gérard Lemoigne Ecologistes 1,67% 1,25% Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche 0,81% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Corbreuse Taux de participation 50,13% 55,42% Taux d'abstention 49,87% 44,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 2,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,30% Nombre de votants 49 481 660

Le résultat de la législative 2022 à Corbreuse est tombé. Au sein de la 3ème circonscription de l'Essonne, les 1191 habitants de Corbreuse se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de l'Essonne s'établit à 45%. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 46 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Corbreuse. Alexis Izard a rassemblé 26% des votes. Il arrive devant Steevy Gustave (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Gilbert Mousnier (Rassemblement National) qui captent 22% et 18% des voix.

Législatives 2022 à Corbreuse : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30,3% des votes au premier tour à Corbreuse. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,7% et 18,4% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Corbreuse grâce à 59,2% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 40,8% des suffrages. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Corbreuse (Essonne) seront incités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ?