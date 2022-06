Résultat des législatives à Corbreuse - Election 2022 (91410) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Corbreuse

Le résultat des élections législatives 2022 à Corbreuse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Essonne

Le résultat du premier round de l'élection législative à Corbreuse est tombé. Au sein de la 3ème circonscription de l'Essonne, les 1191 électeurs de Corbreuse se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Corbreuse. Les habitants de 46 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. La participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Essonne atteint 55% (soit 531 non-votants). Alexis Izard a accumulé 26% des votes dans la localité. Il est suivi par Steevy Gustave (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Gilbert Mousnier (Rassemblement National) qui recueillent 22% et 18% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Corbreuse Steevy Gustave Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,72% 22,46% Alexis Izard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 26,37% Gilbert Mousnier Rassemblement National 17,74% 17,78% Isabelle Perdereau Les Républicains 10,53% 15,13% Paul-Henri Baure Ecologistes 4,08% 4,37% Shéhérazade Chaa Benahmed Reconquête ! 3,91% 4,84% Mehdi Kemoune Divers gauche 2,52% 1,87% Jean-Paul Charvillat Divers 2,31% 2,03% Alice Moreira Droite souverainiste 2,06% 3,59% Gérard Lemoigne Ecologistes 1,67% 1,25% Joëlle Lopès-Venot Divers extrême gauche 0,81% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Corbreuse Taux de participation 50,13% 55,42% Taux d'abstention 49,87% 44,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 2,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,30% Nombre de votants 49 482 660

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Corbreuse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Corbreuse ? Dans l'unique bureau de vote de Corbreuse, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 18,42% des suffrages en avril dernier. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,47% et 1,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,26% à gauche de l'échiquier, en plus des voix de Mélenchon. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Corbreuse ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle à Corbreuse avec 30,32% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 20,74%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,42% et Éric Zemmour à 6,95%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Corbreuse ? L'une des clés de ce scrutin législatif sera la participation à Corbreuse. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine pourrait entre autres éloigner les électeurs de Corbreuse (91410) des bureaux de vote. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,63% dans la ville. Le taux de participation était de 81,64% au premier tour, soit 974 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Corbreuse ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 762 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1 163 inscrits sur les listes électorales à Corbreuse, 47,29% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 41,19% au second round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Corbreuse Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives à Corbreuse, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Il y a 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Corbreuse : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30,3% des votes au premier tour à Corbreuse. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,7% et 18,4% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Corbreuse grâce à 59,2% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 40,8% des suffrages. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Corbreuse (Essonne) seront incités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ?