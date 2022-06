Résultat de la législative à Courmelles : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Courmelles dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Courmelles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Courmelles. En direct 17:22 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Courmelles ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faut bien sûr prendre en compte les particularités de chaque territoire, comme à Courmelles. Dimanche 12 juin au soir du premier tour des élections législatives, les électeurs de Courmelles ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 37,2% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) décrochent 24,64% et 21,3% des suffrages. 13:30 - À Courmelles, le chiffre phare de ces législatives reste la participation Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 59,37% dans la commune de Courmelles au premier tour, contre une abstention de 54,32% au tour deux. 10:30 - Quelques données clés pour les législatives à Courmelles Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Courmelles seront normalement proclamés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait sonner dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Courmelles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Courmelles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste José Beaurain Rassemblement National Marc Delatte Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Courmelles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Courmelles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Courmelles José Beaurain (Ballotage) Rassemblement National 35,72% 37,20% Marc Delatte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,77% 21,30% Aurélien Gall Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,26% 24,64% David Bobin Les Républicains 12,83% 11,29% Vanessa Vicente Reconquête ! 2,42% 2,38% Damien Créon Droite souverainiste 2,06% 1,91% Flora Bouillaguet Divers extrême gauche 1,95% 1,27% Participation au scrutin Circonscription Courmelles Taux de participation 43,49% 45,93% Taux d'abstention 56,51% 54,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,31% Nombre de votants 34 266 643

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Courmelles. Au sein de la 4ème circonscription de l'Aisne, les 1400 citoyens de Courmelles se sont tournés vers le candidat Rassemblement National. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Courmelles. Les citoyens de 98 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Aisne. Le taux de participation s'établit à 46% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (643 votants). Au sein de la ville, José Beaurain a enregistré 37% des voix. Il arrive devant Aurélien Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marc Delatte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 25% et 21% des voix.

Législatives 2022 à Courmelles : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 42,5% des suffrages au premier tour à Courmelles. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,7% et 14,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Courmelles avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 60,2% des suffrages, laissant par conséquent 39,8% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Courmelles seront invités à participer aux législatives 2022 comme partout en France.