Résultat de la législative à Courmelles : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Courmelles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Courmelles ? Dans l'unique bureau de vote de Courmelles, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 14,48% des suffrages en avril dernier sur place. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,14% et 1,14% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement viser 18,76% à Courmelles pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Courmelles ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières heures se répéteront certainement sur les législatives à Courmelles ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Courmelles cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 42,48% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 22,67%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,48% et Éric Zemmour à 5,9%. Emmanuel Macron terminait à en revanche un peu moins de 28% des votants dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Courmelles Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Courmelles ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,98% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,18% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient notamment capables de détourner les habitants de Courmelles (02200) des urnes. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Courmelles ? L'analyse des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des élections législatives de 2017, parmi les 1 425 inscrits sur les listes électorales à Courmelles, 45,68% avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 40,63% au deuxième tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 18 heures à Courmelles Les résultats de l'élection législative 2022 à Courmelles vont vraisemblablement être révélés dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira assez vite qui des 7 candidats se qualifie au 2me tour.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Courmelles comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste José Beaurain Rassemblement National Aurélien Gall Nouvelle union populaire écologique et sociale David Bobin Les Républicains Vanessa Vicente Reconquête ! Flora Bouillaguet Divers extrême gauche Marc Delatte Ensemble ! (Majorité présidentielle) Damien Créon Droite souverainiste

Législatives 2022 à Courmelles : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 42,5% des suffrages au premier tour à Courmelles. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,7% et 14,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Courmelles avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 60,2% des suffrages, laissant par conséquent 39,8% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Courmelles seront invités à participer aux législatives 2022 comme partout en France.