Résultat de la législative à Crouy : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Crouy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Crouy. En direct 17:52 - La coalition Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Crouy il y a une semaine Les électeurs de Crouy avaient offert 22,02% de leurs voix à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or à Crouy, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 19,36%, 2,61%, 0,71% et 1,84% il y a deux mois. Ce sont donc 24,52% de votants en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Crouy. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Crouy ? Grâce à 36,55% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Crouy à l'occasion du premier round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 26,19% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 22,02% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Crouy, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 sera un élément décisif Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est trop haut lors de ce type d'élection. Le week-end dernier, 40,62% des électeurs à Crouy avaient pris part au vote. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, 29,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 30,88% au premier tour. 10:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures pour ces législatives Les paramètres de ce 2ème épisode des législatives à Crouy sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Crouy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Crouy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste José Beaurain Rassemblement National Marc Delatte Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Crouy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Crouy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Crouy José Beaurain (Ballotage) Rassemblement National 35,72% 36,55% Marc Delatte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,77% 26,19% Aurélien Gall Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,26% 22,02% David Bobin Les Républicains 12,83% 9,05% Vanessa Vicente Reconquête ! 2,42% 1,67% Damien Créon Droite souverainiste 2,06% 2,14% Flora Bouillaguet Divers extrême gauche 1,95% 2,38% Participation au scrutin Circonscription Crouy Taux de participation 43,49% 40,62% Taux d'abstention 56,51% 59,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,47% Nombre de votants 34 266 853

Législatives 2022 à Crouy : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Crouy ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 37,6% des suffrages au premier tour à Crouy. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,7% et 19,4% des voix. Le choix des électeurs de Crouy était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (58,4% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 41,6% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?