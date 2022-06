En direct

19:07 - Quel résultat à Crouy pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Les inscrits de Crouy avaient offert 19,36% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la présidentielle. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,61% et 0,71% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 22,68% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Crouy ? La dernière présidentielle, à Crouy, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 37,6% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 24,66%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,36% et Éric Zemmour à 4,88%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des électeurs à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - À Crouy, l'enjeu majeur de ces législatives reste la participation À Crouy, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 69,12% au premier tour, ce qui représentait 1 444 personnes. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Crouy, le score de la participation lors des élections législatives sera un élément fort Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Au moment des dernières législatives, 2 056 personnes habilitées à participer à une élection à Crouy avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 45,67%). La participation était de 41,88% pour le round numéro deux. Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.