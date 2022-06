Résultat de la législative à Cuffies : 2e tour en direct

19/06/22 17:23

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins passés. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 75,23% au premier tour, c'est-à-dire 893 personnes. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 50,76% des personnes en capacité de voter à Cuffies avaient déserté les urnes.

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Cuffies. Grâce à 38,12% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cuffies au soir du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Elle est arrivée devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent dans l'ordre 23,4% et 19,86% des suffrages.

Les habitants de Cuffies (02) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 39% des votes au premier tour à Cuffies, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 18% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Cuffies gratifiée de 59% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 41% des votes.