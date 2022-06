Résultat de la législative à Cuffies : en direct

Les électeurs de Cuffies avaient apporté 18,02% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,17% et 1,6% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 21,79% à Cuffies pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Cuffies ?

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Cuffies. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or à Cuffies, Marine Le Pen obtenait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 39,11% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 21,78%. On trouvait plus loin, avec 18,02%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,53%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%.