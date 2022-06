Résultat de la législative à Dourdan : en direct

12/06/22 11:08

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28.31% des suffrages au premier tour à Dourdan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 26.61% et 18.51% des votes. Le choix des administrés de Dourdan était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63.37% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 36.63% des voix. Le président français aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Dourdan ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.