Résultat des législatives à Évrecy - Election 2022 (14210) [PUBLIE]

12/06/22 22:33

Résultat des législatives 2022 à Évrecy

Le résultat des élections législatives 2022 à Évrecy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Évrecy. Les 1454 électeurs d'Évrecy votant dans la 6ème circonscription du Calvados ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Reste encore à déterminer si les électeurs des 98 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux d'Évrecy. Le niveau de l'abstention atteint 46% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Calvados, ce qui représente 670 non-votants. Elisabeth Borne a engrangé 41% des votes au niveau de la commune. Elle précède Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) qui reçoivent 24% et 15% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Évrecy Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 40,77% Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 24,27% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 15,04% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 8,71% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 2,37% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 1,98% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 2,37% François Ormain Divers centre 1,50% 1,32% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 0,92% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 0,26% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 1,98% Participation au scrutin Circonscription Évrecy Taux de participation 51,15% 53,92% Taux d'abstention 48,85% 46,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 2,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,38% Nombre de votants 49 340 784

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Évrecy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:34 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Évrecy ? Les inscrits d'Évrecy avaient apporté 16,46% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de la présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,36% et 2% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 8,36% à gauche (et donc 24,82% en comptant les voix de Mélenchon). 16:30 - À Évrecy, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Les indications nationales des derniers jours rejailliront certainement sur les législatives à Évrecy au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Évrecy avec 39,29% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 19,08%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,46% et Yannick Jadot à 6,36%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Évrecy À Évrecy, le niveau de participation constituera immanquablement un critère déterminant de ce scrutin législatif 2022. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 81,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 174 personnes. La crainte d'un retour de l'épidémie de covid-19 serait de nature à éloigner les citoyens d'Évrecy des bureaux de vote. 11:30 - À Évrecy, le score de l'abstention lors des législatives 2022 sera un élément important Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Pendant les dernières législatives, 51,36% des personnes en âge de voter à Évrecy avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 42,6% au tour deux. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Évrecy ? Au cas où vous manquez encore de certitudes sur les 11 candidats au 1er tour dans la seule circonscription d'Évrecy, pas de panique. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. Le préfet a en effet publié un arrêté pour offrir l'opportunité aux 1448 électeurs de se rendre aux urnes 1 heure plus tard dans la commune.

Législatives 2022 à Évrecy : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Évrecy ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 39% des suffrages au premier tour à Évrecy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 19% et 16% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Évrecy avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 71% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 29% des votes. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?