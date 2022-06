19:37 - Pour la gauche, les 19,23% de Mélenchon à Fontenay-le-Marmion regardés de près

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Fontenay-le-Marmion comme dans toute la France. Cet électorat représentait 19,23% des suffrages en avril dernier dans la commune. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,56% et 2,19% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 25,98% à Fontenay-le-Marmion pour ces élections légilsatives.