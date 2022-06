Résultat de la législative à Gémozac : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gémozac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Gémozac ? Les résultats des élections législatives 2022 à Gémozac seront normalement divulgués dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Gémozac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gémozac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Jean Robin Reconquête ! Annie Chassain Divers gauche Raphaël Gerard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Françoise de Roffignac Les Républicains Pascal Markowsky Rassemblement National Stéphane Loth Divers droite Danièle Desselles Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Barraud Divers extrême gauche Sébastien Crochet Ecologistes Patrick Mars Divers centre Cyril Lerat Droite souverainiste

Législatives 2022 à Gémozac : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33,5% des votes au premier tour à Gémozac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,5% et 13,7% des votes. Le choix des votants de Gémozac était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (50,1% des votes), laissant par conséquent 49,9% des votes à Emmanuel Macron. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Gémozac (17) seront amenés à participer aux législatives comme tous les Français.