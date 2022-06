Résultat de la législative à Grosbreuil : 2e tour en direct

19/06/22 17:31

Le vote a débuté depuis quelques heures à Grosbreuil et il reste encore du temps pour faire son choix lors de cette 2e manche, puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont toujours candidats pour le résultat définitif des législatives 2022.

Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 44,77% des inscrits sur les listes électorales de Grosbreuil avaient pris part au vote. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 78,97% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 77,26% au premier tour, ce qui représentait 1315 personnes.

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les chiffres à l'échelle du pays dissimulent cependant des réalités locales délicates, comme par exemple à Grosbreuil. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 23,51% des suffrages au soir du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Les Républicains ramasse 21,62% des voix. A la troisième place, la candidature Rassemblement National récupère 18,51% des voix.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Grosbreuil est tombé. Dans la 2ème circonscription de la Vendée, les 1702 habitants de Grosbreuil se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à déterminer si les citoyens des 59 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Grosbreuil. Béatrice Bellamy a ainsi enregistré 24% des votes au niveau de la localité. Maxence de Rugy (Les Républicains) et Franck Laloue (Rassemblement National) la suivent grâce à 22% et 19% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune pour la 2ème circonscription de la Vendée s'élève à 45%.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les 2 241 habitants de Grosbreuil classeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le président de la République sera-t-il capable d'obtenir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,8% des suffrages au premier tour à Grosbreuil, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 30,2% et 11,9% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Grosbreuil avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 53,4% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 46,6% des votes.