19:35 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Grosbreuil ?

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Grosbreuil comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 11,93% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,96% et 1,32% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 6,28% du côté de la gauche, sans compter le score de Mélenchon.