Résultat des législatives 2022 à Isle

Le résultat des élections législatives 2022 à Isle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Vienne

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Isle a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. La participation s'élève à 56% des citoyens habilités à voter dans la commune pour la 3ème circonscription de la Haute-Vienne (soit 2 754 non-votants). Manon Meunier a accumulé 33% des voix au niveau de l'agglomération. En 2e place, Geoffroy Sardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 28% des votes. A la troisième place, Albin Freychet (Rassemblement National) ramasse 14% des voix. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne, 71 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Isle Manon Meunier Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,68% 32,85% Geoffroy Sardin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 27,75% Albin Freychet Rassemblement National 19,66% 14,16% Gilles Toulza Les Républicains 10,12% 7,42% Vincent Leonie Divers centre 7,46% 7,69% Antoine Ardant Reconquête ! 4,11% 4,92% Nazih Saboune Divers centre 1,87% 1,67% Corinne Brossard Divers droite 1,87% 1,16% Daniel Mournetas Divers extrême gauche 1,64% 1,16% Nelly Rassat Régionaliste 1,28% 1,22% Participation au scrutin Circonscription Isle Taux de participation 52,57% 55,96% Taux d'abstention 47,43% 44,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73% 2,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,23% Nombre de votants 43 130 3 499

Législatives 2022 à Isle : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,5% des votes au premier tour à Isle, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur du parti La France Insoumise et la finaliste perdante de la dernière élection avaient obtenu 21,5% et 16,0% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs d'Isle avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 70,4% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 29,7% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants d'Isle (87) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant désigneront-ils ?