Résultat de la législative à Jard-sur-Mer : 2e tour en direct

En direct

18:09 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes à Jard-sur-Mer ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Jard-sur-Mer, le candidat de la gauche réunie avait obtenu 11,34% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 9,21%, 4,12%, 1,22% et 1,68% il y a deux mois. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 16,23% à Jard-sur-Mer pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Jard-sur-Mer ? Pour le premier round, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Jard-sur-Mer ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a engrangé 28,24% des votes. Les candidats Les Républicains et Rassemblement National la suivent grâce à respectivement 18,21% et 17,93% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.

13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera la participation à Jard-sur-Mer ? Au cours des dernières années, les 2695 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,81% des inscrits sur les listes électorales de Jard-sur-Mer au dernier round, ce qui représentait 1348 votants sur les 3028 habitants en âge de voter. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures.