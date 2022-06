Résultat des législatives à Jard-sur-Mer - Election 2022 (85520) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Jard-sur-Mer. L'abstention s'établit à 41% des citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 1 255 non-votants. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 59 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Vendée. Béatrice Bellamy a accumulé 28% des votes. Elle ressort devant Maxence de Rugy (Les Républicains) et Franck Laloue (Rassemblement National) qui obtiennent dans l'ordre 18% et 18% des voix.

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les grandes étapes de cette première étape des législatives 2022 à Jard-sur-Mer, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Se trouvent en lice 13 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (soit un peu plus qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Les indicateurs nationaux des dernières semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Jard-sur-Mer. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche derrière par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Jard-sur-Mer, Emmanuel Macron accostait en tête de la dernière présidentielle avec 37,69% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 23,64%. Arrivaient ensuite, avec 9,38%, Éric Zemmour et enfin, à 9,21%, Jean-Luc Mélenchon.

Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Jard-sur-Mer, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 9,21% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,12% et 1,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 14,55% pour le bloc de gauche dans la commune.

Les inscrits sur les listes électorales de Jard-sur-Mer (Vendée) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 37,7% des votes au premier tour à Jard-sur-Mer, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'ex-députée européenne et Éric Zemmour avaient obtenu 23,6% et 9,4% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Jard-sur-Mer avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 60,0% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 40,0% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ?