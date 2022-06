Résultat de la législative à la Chaize-le-Vicomte : en direct

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Chaize-le-Vicomte sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - On peut voter jusqu'à 18 heures à la Chaize-le-Vicomte pour ces législatives La ville de la Chaize-le-Vicomte n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 13 candidats sont en lice pour cette élection législative à la Chaize-le-Vicomte soit un peu plus en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront communiqués à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à la Chaize-le-Vicomte

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Chaize-le-Vicomte comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Sophie Orizet-Vieillefond Divers droite Jérôme Marchand Ecologistes Patrick Loiseau Divers centre Ninon Gréau Ecologistes Sophie Barillot Divers extrême gauche Célia Ghouali Divers Maxence de Rugy Les Républicains Brigitte Neveux Reconquête ! Béatrice Bellamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Benoît Jamonneau Divers gauche Nicolas Helary Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Carpentier Droite souverainiste Franck Laloue Rassemblement National

Législatives 2022 à la Chaize-le-Vicomte : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35% des votes au premier tour à la Chaize-le-Vicomte. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 15% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de la Chaize-le-Vicomte avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 62% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 38% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à la Chaize-le-Vicomte (85) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.