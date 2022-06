Résultat de la législative à la Chapelle-de-Guinchay : en direct

En direct

19:22 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à la Chapelle-de-Guinchay ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à la Chapelle-de-Guinchay, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 14,31% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,23% et 1,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 18,87% à la Chapelle-de-Guinchay pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Chapelle-de-Guinchay ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à la Chapelle-de-Guinchay ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors du dernier scrutin présidentiel à la Chapelle-de-Guinchay avec 30,88% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait deuxième à 30,22%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,31% et Éric Zemmour à 6,47%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à la Chapelle-de-Guinchay reste la participation L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera sans nul doute la participation à la Chapelle-de-Guinchay. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 962 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,6% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,98% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ?

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à la Chapelle-de-Guinchay ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 43,87% au premier tour dans la commune à la Chapelle-de-Guinchay, à comparer avec une participation de 35,48% pour le second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.