Résultat des législatives 2024 à Viré (71260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Viré ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus au niveau national sont un premier indicateur. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,02% des bulletins à Viré. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 25,28% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le RN à Viré Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera très instructif. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Viré entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN termine vainqueur à Viré ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Viré pour la majorité au second tour ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Viré, comptant 23,92%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 31,89% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (58,73% contre 41,27% pour Nupes). Benjamin Dirx remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 41,13% des suffrages, Rachel Drevet (Rassemblement National) a pris la tête à Viré, le 30 juin 2024 lors du premier round des législatives. En seconde place, Benjamin Dirx (Ensemble !) captait 29,82%. Ensuite, Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) captait 22,02% des votants. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, Rachel Drevet accumulant cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Viré ? L'étude des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. À Viré, le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 a été de 73,85%, plus important que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 56,84% au sein de Viré (71). La participation était de 45,8% pour les élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention à Viré peut-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? L'une des clés de ces législatives est immanquablement l'ampleur de la participation. Le taux de participation à Viré pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 73,85%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 76,18% des électeurs dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 75,9% au deuxième tour, ce qui représentait 693 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,86% au premier tour et 43,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Viré ? Le sentiment d'insécurité est de nature à inciter les habitants de Viré (71260) à ne pas rester chez eux.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Viré Dans la commune de Viré, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,48% de plus de 60 ans. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 8,67%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (9,84%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Viré mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,81% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.