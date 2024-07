Résultat des législatives 2024 à Saint-Gengoux-le-National (71460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Saint-Gengoux-le-National ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,44% des voix à Saint-Gengoux-le-National. Un score à comparer néanmoins avec les 28,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 17 points à Saint-Gengoux-le-National Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Saint-Gengoux-le-National entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Saint-Gengoux-le-National ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité ce dimanche à Saint-Gengoux-le-National ? Le score du RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections de l'Assemblée, à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Gengoux-le-National avait vu en revanche le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 34,97%, alors que le RN restera derrière à 20,73%. Saint-Gengoux-le-National se tournera d'ailleurs encore vers Benjamin Dirx au second tour, finalement en tête localement avec 54,68%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,32%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Rachel Drevet (Rassemblement National) a accumulé 37,7% des voix à Saint-Gengoux-le-National dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour de la législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Benjamin Dirx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Jean-Luc Delpeuch (Union de la gauche) avec respectivement 31,25% et 23,44% des votants. Rachel Drevet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Gengoux-le-National ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. À Saint-Gengoux-le-National, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 a été de 32,22%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 791 personnes en âge de voter à Saint-Gengoux-le-National, 44,25% étaient effectivement restées chez elles, à comparer avec une abstention de 47,31% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - À Saint-Gengoux-le-National, la participation était de 67,78% lors du 1er round des élections législatives 2024 Le niveau d'abstention constitue incontestablement un critère fort du scrutin législatif 2024. Dans la localité, dimanche, 32,22% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,87% au premier tour. Au second tour, 53,19% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Gengoux-le-National ce soir ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 772 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 24,09% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 26,55% au deuxième tour. La volonté de faire valoir ses droits serait susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Gengoux-le-National (71460).

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Saint-Gengoux-le-National Dans la ville de Saint-Gengoux-le-National, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 111 habitants par km² et 38,9% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,89% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (56,17%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 393 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,34%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,39%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,32%, comme à Saint-Gengoux-le-National, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.