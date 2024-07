Résultat des législatives 2024 à Senozan (71260) – 2e tour [PUBLIE]

Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a accumulé les votes du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,64% des suffrages à Senozan. Une percée à compléter néanmoins avec les 17,8% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le RN a vigoureusement progressé à Senozan

L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Senozan entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut penser que le RN sera vainqueur à Senozan ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.