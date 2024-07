Résultat des législatives 2024 à Cluny (71250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces élections législatives 2024 ? Avec un peu plus de 28% des suffrages au niveau national au moment du 1er tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN ce soir. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Cluny, le binôme Front populaire a pour sa part glané 37,81% des votes dans la commune. Un score en hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,16% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Cluny aux législatives 2022 Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. En analysant sommairement la progression du RN lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà long. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Cluny s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Suffisamment pour prévoir une implantation solide du parti dans la ville, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce soir Il s'agit à ce stade de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. A l'époque à Cluny, lors des élections du Parlement, le score était de 35,98% pour Patrick Monin (LFI-PS-PC-EELV), Cluny faisant déjà partie de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire. Au second round,c'est en revanche Benjamin Dirx (LREM) qui va cumuler le plus de voix, avec 50,84% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,16%.

20:05 - Le Nouveau Front populaire s'en sort bien pour l'instant aux élections législatives à Cluny Avec 37,81% des voix, Jean-Luc Delpeuch (Union de la gauche) a pris la tête à Cluny, le 30 juin dernier lors du 1er round des législatives. Rachel Drevet (Rassemblement National) ramassait 28,39%. Ensuite, Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) recueillait 26,17% des votants. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la ville, puisque c'est Rachel Drevet qui y arrivait en première place, avec 34,65% devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Cluny ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? À Cluny, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 27,32%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 39,96% au sein de Cluny (71), à comparer avec une abstention de 46,07% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Cluny, les chiffres de l'abstention lors du second tour seront un élément clé À Cluny, le taux d'abstention constitue indéniablement l'un des critères décisifs des législatives 2024. Le taux de votants à Cluny pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 72,68%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,62% au premier tour. Au deuxième tour, 51,35% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3 271 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 74,78% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 77,32% au premier tour, ce qui représentait 2 529 personnes. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Cluny ?

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Cluny Dans la ville de Cluny, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec 36,38% de population active et une densité de population de 202 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,6% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (69,77%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 686 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,56% et d'une population immigrée de 9,45% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 12,5% à Cluny, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.