Résultat des législatives 2024 à Matour (71520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs du Front populaire à Matour ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,61% des suffrages à Matour. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Matour en 2 ans Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera très observé pour cette législative 2024, au niveau local, comme au niveau national. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN finisse vainqueur à Matour ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois remporter ce scrutin localement. Les élections législatives de l'époque à Matour ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 18,74% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 36,12% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 58,33% contre 41,67% pour les perdants. Benjamin Dirx remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Rachel Drevet (Rassemblement National) a amassé 40,54% des suffrages à Matour le 30 juin 2024, lors du 1er tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Benjamin Dirx (Ensemble pour la République) et Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) avec 31,16% et 21,61% des électeurs. C'est aussi Rachel Drevet qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Matour ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Les données montrent un taux d'abstention de 29,29% au 1er tour des législatives 2024 à Matour, inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 45,19% au niveau de Matour (71), contre un taux d'abstention de 48,43% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Matour, la participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Matour, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, dimanche, 29,29% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 24,77% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,8% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,92% au premier tour. Au second tour, 51,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. La volonté des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite serait en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Matour (71520).

17:29 - Matour : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les habitants de Matour peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Dans le bourg, 19,03% des résidents sont des enfants, et 28,89% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (63,87%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 451 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,49%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,05%, comme à Matour, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.