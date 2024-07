Résultat des législatives 2024 à Hurigny (71870) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont converger les supporters du Front populaire à Hurigny ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indice : le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,9% des voix à Hurigny. Une performance à comparer néanmoins avec les 24,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Quel score pour le RN à Hurigny lors des législatives ? Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces législatives 2024. La progression du RN se montre déjà solide à Hurigny entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (17,31%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (29,05%), de l'ordre de 12 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. De quoi prévoir une installation solide du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La majorité vainqueur aux législatives 2022 à Hurigny Reste maintenant à découvrir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. A l'époque à Hurigny, lors des élections des députés, le score était aussi de 44,13% pour Benjamin Dirx , Hurigny votant déjà pour la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire. Au second round,c'est encore Benjamin Dirx qui glanera le plus de votes, avec 65,31% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,69%.

20:05 - Que montrent les résultats de dimanche dernier pour Hurigny ? Au soir du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les citoyens d'Hurigny ont préféré Benjamin Dirx (Ensemble !), qu'ils ont gratifié de 40% des suffrages. Rachel Drevet (Rassemblement National) décrochait 29,05%. Enfin, Jean-Luc Delpeuch (Nouveau Front populaire) recueillait 23,9% des votants. La 1ère circonscription de la Saône-et-Loire n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la commune, puisque c'est Rachel Drevet qui y devançait ses adversaires, avec 34,65% devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Hurigny ? L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Hurigny a été de 20,82%, moins haut que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait effectivement 35,59% au sein d'Hurigny. L'abstention était de 40,07% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Hurigny ? À Hurigny, le taux d'abstention est l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 20,82% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,42% au premier tour. Au deuxième tour, 45,93% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,32% dans la ville, à comparer avec une abstention de 13,86% au premier tour.

17:29 - Élections à Hurigny : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues d'Hurigny, le scrutin est en cours. Dotée de 871 logements pour 1 918 habitants, la densité de la ville est de 213 habitants par km². L'existence de 104 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (89,44%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,07% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,32% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 105,08 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Hurigny incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.