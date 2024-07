Résultat des législatives 2024 à Tramayes (71520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les électeurs de gauche à Tramayes ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins glanés à l'échelle du pays sont encourageants. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Tramayes, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,27% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 25,47% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Tramayes en 2 ans La part des électeurs du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette législative 2024. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection simple, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel la dernière fois Le score du Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections législatives 2024 à l'échelle locale. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Tramayes, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,74% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 30,29% pour Benjamin Dirx (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 53,62%. Benjamin Dirx s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Rachel Drevet (Rassemblement National) déjà devant avec 41,43% à Tramayes aux législatives Rachel Drevet (Rassemblement National) a accumulé 41,43% des suffrages à Tramayes le 30 juin, au soir du 1er round des législatives. Benjamin Dirx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 26,94% et 23,27% des votants à l'échelle de la ville. Rachel Drevet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Tramayes : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections L'observation des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Les données montrent une participation de 66,71% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Tramayes, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 760 inscrits sur les listes électorales de Tramayes (71) s'étaient rendus aux urnes (soit 53,55%), contre une participation de 55,13% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - À Tramayes, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Tramayes, qu'en est-il de la participation ? Tramayes a enregistré une participation de 66,71%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 75,44% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 78,52% au premier tour, c'est-à-dire 585 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,27% au premier tour et 46,38% au deuxième tour.

17:29 - Dynamique électorale à Tramayes : une analyse socio-démographique Les données démographiques et socio-économiques de Tramayes mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Dans la localité, 16,76% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 35,97% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,28%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,84%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (11,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Tramayes mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,08% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.