Résultat des législatives 2024 à Crêches-sur-Saône (71680) – 2e tour [PUBLIE]

21:13 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la gauche à Crêches-sur-Saône ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait rassembler une part importante des électeurs en France. Dimanche dernier, le bloc a récolté plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Crêches-sur-Saône, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,78% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 19,77% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a vigoureusement avancé à Crêches-sur-Saône en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella au second tour sera une des clés pour cette élection du Parlement 2024 localement. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble au second tour à Crêches-sur-Saône ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN a cette fois des chances de remporter l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Crêches-sur-Saône, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,1% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 38,58% pour Benjamin Dirx (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 61,46%. Benjamin Dirx s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade Grâce à 42,6% des suffrages, Rachel Drevet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Crêches-sur-Saône, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Benjamin Dirx (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Jean-Luc Delpeuch (Nouveau Front populaire) avec 34,1% et 17,78% des votants. Rachel Drevet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Crêches-sur-Saône ? Au fil des dernières années, les 3 242 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. À Crêches-sur-Saône, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 est monté à 68,26%, plus élevé que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 51,29% des personnes aptes à voter à Crêches-sur-Saône avaient en effet pris part à l'élection. La participation était de 49,53% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Crêches-sur-Saône, la participation peut-elle descendre lors du second tour des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Crêches-sur-Saône ? Le pourcentage d'abstention à Crêches-sur-Saône lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 31,74%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,69% au premier tour. Au deuxième tour, 55,09% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 22,06% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,27% au second tour.

17:29 - Les enjeux locaux de Crêches-sur-Saône : tour d'horizon démographique À Crêches-sur-Saône, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Dans la commune, 17,77% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 10,7% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 152 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,22%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,9%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Crêches-sur-Saône mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,3% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.