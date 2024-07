Résultat des législatives 2024 à Prissé (71960) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Prissé, que vont choisir les électeurs du Front populaire ? Avec plus de 28% des voix au niveau de la France pour le 1er tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN au second tour. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Prissé, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,83% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 27,39% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,05% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le RN à Prissé Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette législative localement, comme au niveau national. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN soit vainqueur à Prissé ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi très commenté à l'échelle locale pour le second tour de cette élection. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Prissé, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Prissé ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 18,15% dans la commune, alors que les candidats LREM réuniront 39,17% des voix. Prissé optera d'ailleurs encore pour Benjamin Dirx au second tour, finalement en tête localement avec 61,11%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,89%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Rachel Drevet (Rassemblement National) a accumulé 35,94% des suffrages à Prissé le 30 juin 2024, au soir du 1er tour de l'élection législative. Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) et Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) suivaient en recevant 34,25% et 22,83% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, Rachel Drevet accumulant cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Prissé ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut également étudier les résultats des élections précédentes. Comme expliqué dans le précédent message, le taux d'abstention au 1er tour des législatives à Prissé a été de 28,19%, plus bas de 17 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 367 personnes en âge de voter à Prissé, 45,28% avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 50,11% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Prissé À Prissé, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est sans aucun doute l'ampleur de la participation. Le taux de participation à Prissé pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,81%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,99% au premier tour. Au deuxième tour, 46,11% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Prissé ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 368 personnes en âge de voter au sein de la localité, 75,84% étaient allées voter, contre un taux de participation de 77,19% au premier tour, ce qui représentait 1 056 personnes. La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement impacter le pourcentage de participation à Prissé (71960).

17:29 - Les défis socio-économiques de Prissé et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Prissé, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 936 logements pour 1 883 habitants, la densité de la commune est de 185 hab/km². Ses 134 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 597 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,65%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,77% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,42%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 33 346 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, à Prissé, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.