Résultat des législatives 2024 à la Roche-Vineuse (71960) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les électeurs du Front populaire à la Roche-Vineuse ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à la Roche-Vineuse, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,97% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 27,57% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à la Roche-Vineuse Le nombre d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour cette élection législative 2024 au niveau local. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Un cran de plus sera certainement effacé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Reste dorénavant à découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Avec 39,34% à la Roche-Vineuse, le binôme La République en Marche était aussi gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (57,55% contre 42,45% pour Nupes). Benjamin Dirx remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives ont-ils du sens pour le second tour à la Roche-Vineuse ? D'après les études diffusées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de rafler moins de 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de la Roche-Vineuse ont préféré Benjamin Dirx (Ensemble pour la République), qu'ils ont gratifié de 35,03% des suffrages. En seconde position, Rachel Drevet (Rassemblement National) glanait 31,27%. De son côté, Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) captait 25,97% des électeurs. C'est en revanche Rachel Drevet qui s'imposait, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 34,65% devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Résultats à la Roche-Vineuse : quels enseignements tirer des taux de participation ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Le 1er round des législatives 2024 à la Roche-Vineuse a connu une participation de 73,82%, supérieure de 12 points à celle des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 61,27% des inscrits sur les listes électorales de la Roche-Vineuse (71), contre une participation de 55,37% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à la Roche-Vineuse ? Le taux d'abstention est un critère fort des législatives 2024. Les résidents de la Roche-Vineuse ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,82%. Au second tour de l'élection présidentielle, 79,77% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 84,24% au premier tour, soit 1 037 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 55,39% au premier tour et 51,73% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à la Roche-Vineuse ? Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à la Roche-Vineuse ?

17:29 - Analyse socio-économique de la Roche-Vineuse : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des législatives à la Roche-Vineuse comme dans toute la France. Dotée de 832 logements pour 1 572 habitants, la densité de la commune est de 128 habitants/km². Avec 111 entreprises, La Roche-Vineuse est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,92% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 53,37% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 36,29% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 400,63 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à la Roche-Vineuse écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.