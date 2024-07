Résultat des législatives 2024 à Azé (71260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Azé, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Azé, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,04% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 34,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,95% pour Yannick Jadot, 3,95% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 19 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Azé Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Azé ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le nombre de votes de la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Lors des élections législatives à l'époque, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la ville d'Azé, récoltant 21,97% des voix sur place, contre 34,32% pour Patrick Monin (LFI-PS-PC-EELV). Azé optera en revanche pour Benjamin Dirx (LREM) au second tour, finalement à la première place localement avec 50,37%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,63%.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Azé ? Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs d'Azé ont placé en tête Rachel Drevet (Rassemblement National), qui a recueilli 40,11% des votes. En seconde place, Benjamin Dirx (Ensemble pour la République) décrochait 28,37%. Ensuite, Jean-Luc Delpeuch (Nouveau Front populaire) récupérait 25,04% des électeurs. Rachel Drevet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Azé ? L'observation des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Les données montrent une participation de 70,74% lors du 1er tour des législatives 2024 à Azé, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 55,23% des électeurs d'Azé avaient en effet pris part au vote. La participation était de 50,66% en 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 à Azé ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Azé ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 70,74%. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 812 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,72% étaient allés voter. La participation était de 77,09% au premier tour, ce qui représentait 626 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,62% au premier tour. Au deuxième tour, 53,89% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Azé ? La crise de confiance dans les partis politiques est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Azé.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Azé : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des élections législatives à Azé comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 079 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 73 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,62%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 35,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 846,02 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Azé, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.