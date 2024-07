Résultat des législatives 2024 à Sancé (71000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Sancé ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,35% des voix à Sancé. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 20,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Sancé ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe pour ces législatives, localement, comme dans le reste du pays. La progression du RN est déjà puissante à Sancé entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (21,5%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (35,9%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour acter un ancrage solide du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Il s'agit dorénavant de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Aux législatives à l'époque à Sancé, le RN avait également dû se contenter de la deuxième place, 21,5% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 40,91% pour Benjamin Dirx (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (66,20%). Benjamin Dirx remportait donc cette élection sur place.

20:05 - À Sancé, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? D'après les toutes dernières projections communiquées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes devrait rafler entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faut bien sûr prendre en compte les spécificités locales. Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin, les habitants de Sancé ont plébiscité Benjamin Dirx (Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 36,89% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Rachel Drevet (Rassemblement National) et Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) avec respectivement 35,9% et 20,35% des votants. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la commune, puisque c'est Rachel Drevet qui y devançait ses adversaires, avec 34,65% devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Sancé ? Au cours des consultations politiques précédentes, les 2 212 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le premier round des législatives 2024 à Sancé a connu une participation de 71,66%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 56,45% des votants de Sancé (71). La participation était de 55% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Sancé lors de la seconde étape des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Sancé ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Sancé s'élevait à 71,66%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,11% au premier tour. Au second tour, 45,93% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Sancé ce soir ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 669 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,53% étaient allées voter, contre une participation de 80,83% au premier tour, c'est-à-dire 1 349 personnes. Les jeunes générations montrent souvent une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Sancé ?

17:29 - Comment la composition démographique de Sancé façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Sancé comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 165 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 156 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 199 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,59%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 44,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2448,2 €/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Sancé, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, se joignent aux défis français.