Résultat des législatives 2024 à Saint-Martin-Belle-Roche (71118) – 2e tour [PUBLIE]

21:10 - À Saint-Martin-Belle-Roche, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a rassemblé 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Martin-Belle-Roche, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,6% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 21,24% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a vivement séduit à Saint-Martin-Belle-Roche en 2 ans Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence une des clés pour le second tour de ces élections au niveau local. A l'inverse de la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Martin-Belle-Roche, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,44% des votants ayant voté pour son binôme, contre 39,08% pour Benjamin Dirx (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 64,62%. Benjamin Dirx conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives à Saint-Martin-Belle-Roche ? Selon les projections des instituts de sondages rendues publiques depuis le premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait s'arroger moins de 250 sièges au terme des législatives. Le camp de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Rachel Drevet (Rassemblement National) a rassemblé 39,43% des votes à Saint-Martin-Belle-Roche dimanche 30 juin, lors du 1er round de la législative. Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) récupérait 33,15%. De son côté, Jean-Luc Delpeuch (Union de la gauche) récupérait 20,6% des votants. Rachel Drevet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Saint-Martin-Belle-Roche : un autre point de vue sur l'abstention aux dernières élections L'étude des consultations politiques passées est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette localité. Le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Martin-Belle-Roche a été de 69,78%, surpassant de 13 points celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 56,18% des votants de Saint-Martin-Belle-Roche (71). La participation était de 51,46% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Saint-Martin-Belle-Roche reste l'abstention L'une des clés de ces élections législatives 2024 est indéniablement l'abstention. Dans la commune, 69,78% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 047 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,76% avaient participé à l'élection. La participation était de 78,11% au deuxième tour, ce qui représentait 817 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,38% au premier tour et 47,39% au deuxième tour.

17:29 - Saint-Martin-Belle-Roche : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Saint-Martin-Belle-Roche, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 390 habitants répartis dans 656 logements, ce village présente une densité de 303 habitants/km². Ses 72 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (89,02%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 37,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 241,47 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Saint-Martin-Belle-Roche incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.