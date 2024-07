Résultat des législatives 2024 à Charnay-lès-Mâcon (71850) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Charnay-lès-Mâcon, qui vont retenir les supporters de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,43% des votes à Charnay-lès-Mâcon. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Charnay-lès-Mâcon L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. De quoi annoncer une installation durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat de l'expérience de 2022 est aussi un élément à décortiquer au moment du second tour qui se joue. Au premier tour des législatives à l'époque, Charnay-lès-Mâcon, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, avait également vu le binôme La République en Marche l'emporter avec 40,95%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, restera derrière à 17,96%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Benjamin Dirx (Ensemble !) au sommet localement, avec 62,50%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,50%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils évoluer au second tour à Charnay-lès-Mâcon ? Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) a obtenu 34,31% des voix à Charnay-lès-Mâcon le 30 juin 2024, lors du 1er round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Rachel Drevet (Rassemblement National) et Jean-Luc Delpeuch (Union de la gauche) avec respectivement 33,29% et 25,43% des électeurs. La 1ère circonscription de la Saône-et-Loire n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Rachel Drevet qui s'y imposait, avec 34,65% devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Charnay-lès-Mâcon ? Au cours des dernières années, les 8 262 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Charnay-lès-Mâcon, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 30,44%, inférieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 43,56% dans la commune de Charnay-lès-Mâcon, contre une abstention de 47,17% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - 69,56% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Charnay-lès-Mâcon La participation constitue incontestablement l'une des clés de ces législatives. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Charnay-lès-Mâcon était de 69,56%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,2% au premier tour. Au second tour, 46,29% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Charnay-lès-Mâcon ce soir ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 77,03% au premier tour, c'est-à-dire 4 619 personnes. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des foyers français est susceptible de modifier la stratégie de vote des électeurs de Charnay-lès-Mâcon (71850).

17:29 - Charnay-lès-Mâcon : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale législative, Charnay-lès-Mâcon est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 7 969 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 647 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 200 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 15,34% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,94% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 261 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,95%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 996 € par an. À Charnay-lès-Mâcon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.