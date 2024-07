Résultat des législatives 2024 à Laizé (71870) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les votes du Front populaire très suivis Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,81% des suffrages à Laizé. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a largement progressé à Laizé Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur au niveau local pour ces législatives. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Un nouveau bond pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce soir à Laizé ? Le verdict des premier et second tours de 2022 est aussi un élément à décortiquer au moment du second tour qui se joue. Les législatives il y a deux ans à Laizé donneront également l'avantage, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui obtiendront 40,91% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (63,25% contre 36,75% pour Nupes). Benjamin Dirx conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Laizé, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le 30 juin 2024, les électeurs de Laizé ont plébiscité Benjamin Dirx (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a enregistré 37,56% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de passer devant Rachel Drevet (Rassemblement National) et Jean-Luc Delpeuch (Front populaire) avec respectivement 34,09% et 20,81% des électeurs. Les habitants de la commune ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, puisque Rachel Drevet s'y taillait la part du lion, avec cette fois 34,65% devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport aux européennes à Laizé ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Laizé, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a atteint 24,48%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 43,01% des inscrits sur les listes électorales de Laizé. Le taux d'abstention était de 50,12% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au second tour des législatives à Laizé ? À Laizé, l'un des facteurs principaux des législatives est à n'en pas douter le taux de participation. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Laizé s'élevait à 24,48%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,24% au premier tour et 53,6% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 885 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,64% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,55% au deuxième tour.

17:29 - Laizé : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des législatives à Laizé comme partout ailleurs. Dotée de 477 logements pour 1 115 habitants, la densité de la commune est de 104 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 44 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 595 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (8,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,48% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,74 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Laizé manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.